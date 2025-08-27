- Дата публикации
Зеленский отреагировал на ночные удары по Украине: что он сказал
Российские дроны атаковали украинские регионы, повредив энергетические объекты и оставив более 100 тысяч домохозяйств без света.
Почти сотня БпЛА нанесла ночные удары по украинским регионам. Пострадали Сумская, Полтавская, Черниговская области, Днепровщина, Харьковщина и Херсонщина.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Из-за атак были обесточены более 100 тысяч домохозяйств. Все службы привлечены на местах, чтобы возобновить электроснабжение как можно быстрее.
В Харьковской области дрон попал в лицей, в Херсоне пострадала многоэтажка. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Президент Зеленский призвал усилить давление на Россию для прекращения атак и обеспечения безопасности граждан. Украина работает с партнерами по таким шагам.
«Нужны новые шаги в давлении на Россию ради прекращения ударов и реального обеспечения безопасности. Работаем с партнерами ради такого давления», — подчеркнул президент.
Восстановительные работы продолжаются на всех пострадавших территориях. Власти и спасательные службы обеспечивают оказание помощи населению и ликвидацию последствий атак.
Напомним, ночью 27 августа армия РФ массированно атаковала Полтавщину. К счастью, обошлось без жертв.
Власти сообщали о:
падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе;
пострадавшее предприятие энергетического сектора;
повреждение админздания, транспортных средств и оборудования;
возникновение пожаров;
обесточивание бытовых и юридических потребителей.
Также в ночь на 27 августа в Сумах прозвучала серия взрывов. Повреждены объекты инфраструктуры. В городе частично исчезли электро- и водоснабжение.
Военные РФ нанесли массированный удар беспилотникам по окраине Сумской общины. Без погибших. Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы.