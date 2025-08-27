Зеленский отреагировал на ночные удары по Украине: что он сказал

Обстрел Украины / © Владимир Зеленский

Почти сотня БпЛА нанесла ночные удары по украинским регионам. Пострадали Сумская, Полтавская, Черниговская области, Днепровщина, Харьковщина и Херсонщина.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Из-за атак были обесточены более 100 тысяч домохозяйств. Все службы привлечены на местах, чтобы возобновить электроснабжение как можно быстрее.

В Харьковской области дрон попал в лицей, в Херсоне пострадала многоэтажка. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Президент Зеленский призвал усилить давление на Россию для прекращения атак и обеспечения безопасности граждан. Украина работает с партнерами по таким шагам.

«Нужны новые шаги в давлении на Россию ради прекращения ударов и реального обеспечения безопасности. Работаем с партнерами ради такого давления», — подчеркнул президент.

Восстановительные работы продолжаются на всех пострадавших территориях. Власти и спасательные службы обеспечивают оказание помощи населению и ликвидацию последствий атак.

Напомним, ночью 27 августа армия РФ массированно атаковала Полтавщину. К счастью, обошлось без жертв.

Власти сообщали о:

падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе;

пострадавшее предприятие энергетического сектора;

повреждение админздания, транспортных средств и оборудования;

возникновение пожаров;

обесточивание бытовых и юридических потребителей.

Также в ночь на 27 августа в Сумах прозвучала серия взрывов. Повреждены объекты инфраструктуры. В городе частично исчезли электро- и водоснабжение.

Военные РФ нанесли массированный удар беспилотникам по окраине Сумской общины. Без погибших. Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы.