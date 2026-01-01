ТСН в социальных сетях

Украина
382
1 мин

Зеленский отреагировал на новогоднюю атаку РФ по Украине

Президент отметил, что энергетика была основной целью оккупантов.

Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку, которую устроила Россия в ночь на 1 января.

Об этом говорится в сообщении главы страны.

«В новый год Россия целенаправленно несет войну: более 200 ударных дронов запустили против Украины в эту ночь. Большинство удалось сбить, и я благодарю всех наших воинов, которые отражали эту атаку. Били по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областям. Цели — наша энергетика. Повсюду, где это необходимо, спасатели помогают, энергетики работают, чтобы восстановить электроэнергию после ударов», — отметил он.

Президент также призвал мир помогать Украине бороться с оккупантами.

«Дефицитное оборудование у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, придет вовремя», — добавил он.

По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 1 января 2026 года российские войска атаковали Украину 205 беспилотниками разного типа, около 130 из них — ударные БпЛА «Shahed».

