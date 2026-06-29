Зеленский отреагировал на новые удары РФ по Украине: эмоциональное заявление

Раненый человек из-за ударов РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные российские атаки по украинским городам. По его словам, враг нанес удары по Днепру, Запорожью, Сумщине, Одесщине, Черниговщине, Херсонщине и Харьковщине, из-за чего погибли и десятки раненых.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Эмоциональная реакция на удары РФ

Президент сообщил, что в результате ракетного удара по Днепру погибли пять человек, еще 29 получили ранения. На месте атаки идет спасательная операция, а все необходимые службы оказывают помощь пострадавшим.

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Также Россия атаковала Запорожье, где дрон попал в маршрутный автобус. По словам главы государства, жертвами удара стали три человека, еще шестеро получили ранения, среди них — ребенок.

Кроме этого, оккупанты повторно ударили по спасателям в Никополе, атаковав пожарный автомобиль. Под обстрелами оказались энергетическая инфраструктура Сумской, Одесской и Черниговской областей, а также Херсонщина и Харьковщина.

Президент подчеркнул, что Украине необходимо усиливать защиту от российских атак.

«Очень важно противодействовать этому российскому террору. Должна быть больше защиты для людей от таких ужасающих ударов», — заявил Зеленский.

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Он также призвал партнеров более активно развивать средства противоракетной обороны.

«Свои системы, ракеты. Чем быстрее таких возможностей станет больше, тем больше жизней удастся защитить», — подчеркнул глава государства.

Как мы писали, Зеленский сообщил о поражении двух российских нефтеперерабатывающих заводов. После ударов на объектах вспыхнули пожары. Президент заявил, что Украина и дальше будет наносить удары по объектам, работающим на российскую военную машину.

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