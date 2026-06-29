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Зеленский отреагировал на новые удары РФ по Украине: эмоциональное заявление
Зеленский подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные российские атаки по украинским городам. По его словам, враг нанес удары по Днепру, Запорожью, Сумщине, Одесщине, Черниговщине, Херсонщине и Харьковщине, из-за чего погибли и десятки раненых.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Эмоциональная реакция на удары РФ
Президент сообщил, что в результате ракетного удара по Днепру погибли пять человек, еще 29 получили ранения. На месте атаки идет спасательная операция, а все необходимые службы оказывают помощь пострадавшим.
Также Россия атаковала Запорожье, где дрон попал в маршрутный автобус. По словам главы государства, жертвами удара стали три человека, еще шестеро получили ранения, среди них — ребенок.
Кроме этого, оккупанты повторно ударили по спасателям в Никополе, атаковав пожарный автомобиль. Под обстрелами оказались энергетическая инфраструктура Сумской, Одесской и Черниговской областей, а также Херсонщина и Харьковщина.
Президент подчеркнул, что Украине необходимо усиливать защиту от российских атак.
«Очень важно противодействовать этому российскому террору. Должна быть больше защиты для людей от таких ужасающих ударов», — заявил Зеленский.
Он также призвал партнеров более активно развивать средства противоракетной обороны.
«Свои системы, ракеты. Чем быстрее таких возможностей станет больше, тем больше жизней удастся защитить», — подчеркнул глава государства.
Как мы писали, Зеленский сообщил о поражении двух российских нефтеперерабатывающих заводов. После ударов на объектах вспыхнули пожары. Президент заявил, что Украина и дальше будет наносить удары по объектам, работающим на российскую военную машину.