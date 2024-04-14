Зеленский отреагировал на передачу Германией Украине системы ЗРК Patriot: что сказал президент

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на передачу Германией нашему государству системы ЗРК Patriot.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, Patriot поможет продемонстрировать, что российский террор может проигрывать.

“Каждый день прилагаем максимум усилий для усиления нашей ПВО. Благодарю Германию за лидерство и за новый "петриот", который в руках украинцев точно продемонстрирует, что российский террор может проигрывать. Спасибо каждой стране, которая действительно ищет возможности помочь нашему государству и помогает. Продолжим соответствующую работу с партнерами”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что доставка от Германии в Украину дополнительной системы ПВО Patriot займет определенное время. Однако этот процесс должен состояться как можно быстрее.

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