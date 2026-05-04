Зеленский отреагировал на «перемирие» Путина и озвучил неожиданную позицию Украины

Украина до сих пор не получала никакого официального обращения от России по поводу «модальности прекращения боевых действий», о чем заявили в Москве. В то же время, Киев объявляет режим тишины уже с 00:00 6 мая.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо большей ценностью, чем „празднование“ любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 ночью против 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины», — подчеркнул украинский лидер.

В то же время, добавил президент, Украина будет действовать зеркально, начиная с указанного момента.

«Пора российским вождям делать реальные шаги для завершения их войны, если уже российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины», — добавил Зеленский.

«Перемирие» Путина на 9 мая

Вечером 4 мая в российском Минобороны заявили, что их диктатор Владимир Путин объявляет «перемирие» 8 и 9 мая в связи с «празднованием Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

В ведомстве дерзко добавили, мол, ожидают таких же действий и от Киева. Иначе, традиционно пригрозили в РФ, нанесут «ответный удар по центру Киева». Мол до сих пор «воздерживались» от таких атак «по гуманитарным соображениям».

