Зеленский отреагировал на победу Трампа на выборах в США

Президент Зеленский приветствовал Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году и заявил, что надеется на продолжение поддержки Украины в борьбе против российского агрессора.

Об этом глава государства написал в своем Х.

"Приветствую Дональда Трампа с поразительной победой на выборах!" — написал украинский лидер.

Зеленский напомнил об их встрече в сентябре, в ходе которой они обсудили стратегическое партнерство между странами, План победы и пути прекращения российской агрессии.

"Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", — подчеркнул Зеленский.

Президент выразил надежду на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в США и развитие взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества.

"Украина как одно из сильнейших военных государств Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также заявил, что ожидает личной встречи с Трампом для обсуждения путей укрепления стратегического партнерства между странами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗЕЛЕНСКИЙ УЖЕ УСПЕГ ПОЗДРАВИТЬ ТРАМПА! Что ему вспомнил?

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп уже успел выступить перед своими поклонниками с победной речью. Республиканец заявил о "политической победе, которую раньше не видел народ США".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.