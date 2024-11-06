Зеленский отреагировал на победу Трампа на выборах в США

Президент Зеленский приветствовал Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году и заявил, что надеется на продолжение поддержки Украины в борьбе против российского агрессора.
Об этом глава государства написал в своем Х.
"Приветствую Дональда Трампа с поразительной победой на выборах!" — написал украинский лидер.
Зеленский напомнил об их встрече в сентябре, в ходе которой они обсудили стратегическое партнерство между странами, План победы и пути прекращения российской агрессии.
"Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", — подчеркнул Зеленский.
Президент выразил надежду на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в США и развитие взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества.
"Украина как одно из сильнейших военных государств Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников", – подчеркнул украинский лидер.
Зеленский также заявил, что ожидает личной встречи с Трампом для обсуждения путей укрепления стратегического партнерства между странами.
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Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп уже успел выступить перед своими поклонниками с победной речью. Республиканец заявил о "политической победе, которую раньше не видел народ США".
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