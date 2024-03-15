Зеленский отреагировал на "подлый удар подонков" по Одессе и пообещал ответить

Зеленский пообещал ответить на ракетный удар по Одессе, унесший жизни украинских гражданских и спасателей.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на очередной российский ракетный удар по Одессе, назвав его "подлым".

Об этом глава государства сказал в своем вечернем обращении 15 марта.

По его словам, в Одессе до сих пор продолжаются спасательные работы и оказание помощи после российского ракетного удара — "очень подлого удара этих подонков".

"Две ракеты и вторая, когда на место попадания прибыли спасатели и врачи. Среди погибших и пострадавших — фельдшеры "экстренки", спасатели ГСЧС. Мои соболезнования всем родным и близким. Десятки раненых. Продолжается поиск людей под завалами. Привлечены все необходимые службы", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил "каждого, кто поддерживает людей сейчас и спасает жизнь": "Благодарю всех полицейских, и ГСЧС, и медиков, и волонтеров, коммунальных служб".

"Наши Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию", – сказал Зеленский.

Напомним, в Одессе россияне 15 марта применили коварную тактику "огневого вала", нанеся два последовательных ракетных удара по городу. Среди погибших и пострадавших есть представители медицины и спасательной службы, которые прибыли на место первого удара оказывать помощь. После этого произошел повторный удар, в результате чего погибли прибывшие для оказания помощи люди и те, кто не успел в укрытие.

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