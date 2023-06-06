Зеленский отреагировал на подрыв кафирами Каховской ГЭС: видео последствий

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что разрушением дамбы Каховской ГЭС российскими кафировами свидетельствует о том, что их немедленно нужно выгонять с территории Украины.

На своих страницах глава государства опубликовал видео.

"Русские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", — говорится в сообщении Зеленского.

Президент подчеркнул, что все службы работают. Он также подтвердил сообщение Алексея Данилова о созыве СНБО.

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня ОК "Юг" сообщили, что в ночь на вторник российские кафиры взорвали Каховскую ГЭС. В ОВА информацию подтвердили и заявили об эвакуации людей на правобережной части реки Днепр.

Эвакуируют жителей ряда населенных пунктов. Так, сейчас речь идет о селах Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подрыв Каховской ГЭС может лишить питьевой воды жителей Херсонщины и оккупированного Крыма, а также представляет угрозу Запорожской АЭС.

Из-за действий оккупантов президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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