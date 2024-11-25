Зеленский отреагировал на последние атаки врага: "Удары России по украинской жизни можно прекратить"

Сейчас идет спасательная операция после ракетного удара в Харькове. В настоящее время известно о 19 пострадавших людях. Десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты повреждения.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это лишь сутки российского террора против Украины.

"В общей сложности Россия со вчерашнего вечера применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей. Еще продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе", – отметил Зеленский.

Президент поблагодарил наших защитников неба за ущерб, за круглосуточную работу по безопасности наших людей.

"Эти удары России по украинской жизни можно прекратить. Давлением, санкциями, блокированием доступа окупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и решительностью, которая должна быть непоколебимой", — добавил он.

Наслідки ударів по Україні (7 фото)

Напомним, с высокой вероятностью , Россия будет продолжать обстрелы Украины до конца года, основной целью будет оставаться энергетическая инфраструктура, в том числе подстанции. Однако после Нового года возможности врага значительно сократятся.

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