Зеленский отреагировал на принятие Сенатом США законопроекта о помощи Украине

Также голосование в сенате прокомментировал премьер-министр Денис Шмигаль.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на принятие Сенатом Соединенных Штатов законопроекта о помощи Украине.
Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Зеленского в Telegram.
"Я благодарен Сенату Конгресса США за сегодняшнее одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира", — заявил Зеленский.
Он также заявил, что ожидает скорого подписания законопроекта президентом США Джо Байденом и началом поставки помощи.
Также голосование в Сенате прокомментировал премьер-министр Денис Шмигаль
"Спасибо за соблюденное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США ради мира и безопасности в Европе", — говорится в заявлении премьера.
Напомним, ранее сообщалось, что Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, предусматривающий оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию активов РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме объяснили, как будут распределяться пособия для Украины.
Читайте также:
- Законопроект о помощи Украине: как проголосовали в Сенате США
- Портников назвал причины, почему США наконец-то проголосовали за помощь Украине
- В Пентагоне заявили, что постоянно контактируют с Украиной по поводу потребностей в вооружении