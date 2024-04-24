Зеленский отреагировал на принятие Сенатом США законопроекта о помощи Украине

Также голосование в сенате прокомментировал премьер-министр Денис Шмигаль.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на принятие Сенатом Соединенных Штатов законопроекта о помощи Украине.

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Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Зеленского в Telegram.

"Я благодарен Сенату Конгресса США за сегодняшнее одобрение жизненно необходимой помощи Украине. Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира", — заявил Зеленский.

Он также заявил, что ожидает скорого подписания законопроекта президентом США Джо Байденом и началом поставки помощи.

Также голосование в Сенате прокомментировал премьер-министр Денис Шмигаль

"Спасибо за соблюденное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США ради мира и безопасности в Европе", — говорится в заявлении премьера.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, предусматривающий оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию активов РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме объяснили, как будут распределяться пособия для Украины.

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