Зеленский отреагировал на ракетный удар по Киеву и обратился к партнерам

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную российскую ракетную атаку на Киев ночью 21 марта и подчеркнул, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Президент подчеркнул, что агрессорка РФ ежедневно и каждую ночь прибегает к террору, способному останавливать мировое единство, "когда помогает нам системами ПВО".

"Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы обойти защиту "Петриотов" и других ведущих мировых систем. Сейчас эта защита нужна здесь, в Украине. От Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донбасса. Это вполне возможно, если у партнеров будет достаточно политической воли", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Киев очень нуждается в поддержке партнеров.

"Мы должны показать, что террор всегда в проигрыше. Мы должны доказать России, что она будет вынуждена смириться с нормальной свободной жизнью в Украине", — добавил он.

Как сообщалось, ночью в Киеве раздались мощные взрывы. Российская оккупационная армия атаковала столицу ракетами. Известно, что силы ПВО поразили около трех десятков вражеских воздушных целей. В частности, баллистику.

В результате российского ракетного удара количество пострадавших возросло до 13 человек. Среди травмированных – один ребенок. Кроме того, обломки сбитых ракет попадали в разных районах Киева.

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