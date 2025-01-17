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Зеленский отреагировал на ракетный удар по своему родному городу Кривой Рог

Зеленский отреагировал на ракетный удар по своему родному городу Кривой Рог

Ракетный удар по Кривому Рогу 17 января.

Погибли мирные жители.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу 17 января. Он подчеркнул, что в городе продолжается спасательная операция.

Реакция главы государства появилась на его странице в соцсети Telegram.

"Каждый такой террористический удар – это очередное напоминание, с кем имеем дело. Россия не останавливается сама – ее можно только остановить общим давлением. Давлением всех в мире, кто ценит жизнь", — заявил Зеленский.

Он выразил соболезнования семьям погибших. Известно, что атака на Кривой Рог унесла жизни по меньшей мере четырех человек. Также президент подчеркнул, что в результате ракетного удара повреждены жилые дома, учебное заведение и городская инфраструктура.

Напомним, в среду среди дня 17 января армия РФ ударила по городу Кривой Рог. Во время тревоги в Кривом Роге произошел взрывВоенные предупреждали про баллистику. 

Известно, что РФ ударила по жилой застройке в Кривом Роге. Повреждены дома людей. Погибли по меньшей мере четыре человека.

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