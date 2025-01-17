Зеленский отреагировал на ракетный удар по своему родному городу Кривой Рог

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу 17 января. Он подчеркнул, что в городе продолжается спасательная операция.

Реакция главы государства появилась на его странице в соцсети Telegram.

"Каждый такой террористический удар – это очередное напоминание, с кем имеем дело. Россия не останавливается сама – ее можно только остановить общим давлением. Давлением всех в мире, кто ценит жизнь", — заявил Зеленский.

Он выразил соболезнования семьям погибших. Известно, что атака на Кривой Рог унесла жизни по меньшей мере четырех человек. Также президент подчеркнул, что в результате ракетного удара повреждены жилые дома, учебное заведение и городская инфраструктура.

Напомним, в среду среди дня 17 января армия РФ ударила по городу Кривой Рог. Во время тревоги в Кривом Роге произошел взрыв. Военные предупреждали про баллистику.

Известно, что РФ ударила по жилой застройке в Кривом Роге. Повреждены дома людей. Погибли по меньшей мере четыре человека.

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