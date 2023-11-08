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Зеленский отреагировал на рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры по вступлению

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Зеленский отреагировал на рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры по вступлению

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: ТСН

Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть в европейской семье.

Владимир Зеленский прокомментировал рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры по вступлению Украины. Он считает, что "история Украины и всей Европы сделала верный шаг".

Об этом говорится в заявлении главы государства, опубликованном на сайте президента.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть в европейской семье.

"Украинцы всегда были и являются частью нашей общей европейской семьи. Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы соблюдаем свое слово, развивая государственные институции. Все необходимые решения принимаем", — сказал он.

Украинский президент отметил, что в декабре этого года страна ожидает политического решения от Европейского совета, которое, по его мнению, будет положительным.

Напомним, в среду, 8 ноября, Еврокомиссия дала "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины в ЕС. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Это произошло! Еврокомиссия рекомендует начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз"

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Дата публикации
Просмотры
517
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