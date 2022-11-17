Зеленский отреагировал на решение суда в Гааге по MH-17: "Наказание за все российские зверства будет неизбежным"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на приговор суда в Гааге по сбитию самолета МН-17.
Окружной суд Гааги заочно признал виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17 троих обвиняемых — граждан РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что все российские зверства будут наказаны.
Об этом глава государства написал в своем твиттере.
"Важно решение суда в Гааге. Первые приговоры виновны в сбитии MH-17. Но необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались и заказчики, потому что чувство безнаказанности ведет к новым преступлениям. Мы должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным", — написал президент.
Отметим, Суд считал доказанной версию обвинения, что самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук", доставленного на Донбасс из России, находившемся в поле под Первомайским в Донецкой области. Эта территория в то время контролировалась боевиками, подконтрольными России.
Гиркин тогда командовал силами "ДНР", Дубинский был его заместителем, Пулатов и Харченко тоже подчинялись ему.
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