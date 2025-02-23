Зеленский отреагировал на самую большую атаку БпЛА с начала войны: что он сказал

Всего за последнюю неделю противник выпустил около 1150 ударных беспилотников, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет разных типов.

В преддверии третьей годовщины полномасштабного вторжения Россия совершила наибольшую атаку беспилотниками на Украину, применив 267 ударных дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Глава государства поблагодарил авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны, которые ежедневно отражают атаки. Отдельно отметил работу ГСЧС, медиков и полиции, спасающих людей от последствий обстрелов.

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в усилении ПВО и призвал всех партнеров активизировать усилия для защиты украинского неба.

"Это возможно в единстве всех партнеров – нужна сила всей Европы, сила Америки, сила всех, кто хочет надежного мира", – заявил президент.

Он также поблагодарил всех, кто уже помогает Украине в борьбе с российским террором.

Напомним, по состоянию на утро 23 февраля ВСУ уничтожили 867 180 российских кафиров. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных армий РФ. Данные уточняются.

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