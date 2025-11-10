Зеленский отреагировал на скандал вокруг "Энергоатома"

Зеленский о скандале в Энергоатоме / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость реальных действий против коррупции и прозрачности в стратегических государственных предприятиях, в частности в «Энергоатоме».

Об этом говорилось в обращении президента 10 ноября.

Глава государства подчеркнул, что любые результативные шаги по борьбе с коррупцией имеют ключевое значение для страны, а наказание за злоупотребление должно быть неотвратимым.

«Энергоатом обеспечивает в Украине наибольшую долю энергогенерации сейчас. Чистота в компании — это приоритет. Энергетика и каждая отрасль, каждый строивший схемы должен получить четкий процессуальный ответ, приговоры должны быть», — заявил Зеленский.

Президент также призвал чиновников к сотрудничеству с антикоррупционными органами.

«Чиновники должны работать вместе с НАБУ, вместе с правоохранительными органами. И так работать, как это нужно для результата», — подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что системная борьба с коррупцией в государственных компаниях — одно из условий эффективного функционирования энергосектора и доверия к власти.

Напомним, 10 ноября нетективы Национального антикоррупционного бюро Украины производили обыски у бизнесмена, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, министра юстиции Германа Галущенко, его эксрадника Игоря Миронюка, а также в компании «Энергоатом».

Как ранее сообщали СМИ, Тимур Миндич скрылся из Украины за несколько часов до обысков.