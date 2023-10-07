Зеленский отреагировал на события в Израиле и обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на происходящее в Израиле и подчеркнул, что страна должна защищаться.

Глава государства Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки в Израиле. Он выразил уверенность, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены.

Об этом президент написал в своем Telegram.

"Нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору, потому что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или его конкретных жертв, а против человечности как таковой и всего нашего мира. Кто бы ни использовал террор, это преступление против мира, кто бы ни спонсировал террор, это преступление против мира", — подчеркнул Зеленский и добавил, что мир должен быть объединен и солидарен.

Он подчеркнул, что Израиль имеет право на защиту, и это не подлежит сомнению. Кроме того, по словам президента, все обстоятельства этой террористической атаки должны быть установлены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог в его организации.

Зеленский обратился к украинцам в Израиле

Президент подчеркнул, что все граждане Украины, которые находятся в зоне опасности, должны внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и внимательно следить за информацией.

"Пожалуйста, берегите себя! МИД Украины и наше посольство в Израиле готовы помочь в любой ситуации. Созданный оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым способом, который вам доступен, в любое наше дипломатическое или консульское представительство", — призвал Зеленский.

Обострение между Израилем и боевиками ХАМАС

Сегодня, 7 октября, боевики сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС, похоже, вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. Палестинская боевая группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за нападение, а его вооруженное крыло заявило, что запустило 5 тысяч ракет за 20 минут.

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