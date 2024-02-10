Зеленский отреагировал на трагическую гибель детей в Харькове: убиты из-за российского безумия

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку российских беспилотников по Харькову ночью 9 февраля, унесшей жизни семерых мирных жителей. В частности, троих малолетних детей.

Сообщение главы государства появилось на его странице в соцсети.

"Реальность всегда говорит больше, чем любые слова. Прошлой ночью из-за пожара после удара "Шахедов" в Харькове погибла целая семья: родители и трое детей. Старшему сыну, Алексею, 7 лет; среднему, Михаилу, 4 года; самый маленький – Павел, ему было 7 месяцев. Дети, которые еще не успели увидеть жизнь и были убиты из-за российского безумия. Погибла и еще одна семья: муж и жена. Мои соболезнования всем родным и близким", — подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что в Харькове до сих пор идет спасательная операция. Удалось спасти четырех человек, среди которых один ребенок. Кроме того, были эвакуированы десятки жителей с улицы, пострадавшей от пожара.

Глава государства поблагодарил партнеров за поддержку и отметил, что кремлевский террор не может оставаться безнаказанным.

"Террор не может оставаться без справедливого ответа. Террористы должны проиграть эту войну, которую они начали. Россия должна ответить за каждую разрушенную и уничтоженную ею жизнь. Только так безопасность для всех вновь станет частью реальности", — добавил президент.

Жуткая гибель людей в Харькове

Из-за попадания российских дронов по нефтебазе в Харькове возник пожар, перекинувшийся на частный сектор. В одном доме сгорели родители и трое их детей – малолетние мальчики. В другом доме погибли 66-летний мужчина и его 65-летняя жена.

Между тем руководитель Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что из-за высокой температуры горения специалистам не удалось установить тело семимесячного мальчика. Кости и тело младенца превратились в пепел, поэтому специалисты будут делать ДНК-экспертизу.

Кроме того, в Харькове погибла пожилая пара с инвалидностью – это 66-летний мужчина и его 65-летняя жена. В частности, пенсионер был парализован.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жуткие подробности из Харькова. Тело одного ребенка до сих пор ищут — Синегубов

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