Зеленский отреагировал на убийство волонтеров из Франции: "Российский террор не знает границ"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за гибели французских волонтеров в Бериславе Херсонской области во время российской атаки беспилотниками.

Сообщение главы государства появилось на его странице в Сети Х.

"Российский террор не знает границ и национальности жертв. Отважные французские гуманитарные работники помогали людям, и мы всегда будем благодарны за их человечность", — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент выразил соболезнования родным граждан Франции и пожелал скорейшего выздоровления другим пострадавшим.

Реакция Франции на гибель ее граждан

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал атаку РФ и гибель французских волонтеров в Бериславе Херсонской области. Действия оккупационных российских войск он назвал "трусливым и недостойным поступком".

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что Москва должна ответить за свои преступления. Действия РО он назвал "варварством против гражданского населения".

Напомним, 1 февраля РФ ударила по Бериславу беспилотниками. В результате атаки оккупантов погибли два гражданина Франции. Еще трое иностранцев и один украинец были ранены.

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