Зеленский отреагировал на удары РФ ракетами и дронами в Страстную пятницу

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Агрессорка Россия начала Страстную пятницу ударами баллистики, крылатыми ракетами и "Шахедами" по Украине. В Сумах и Харькове есть погибшие мирные жители.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Ракетный удар россияне нанесли по Харькову В городе повреждены десятки обычных домов, предприятие, автомобили.

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По Сумам ударили русские ударные дроны. Одной из мишеней стало обычное предприятие по производству хлеба. Один человек был убит. Кроме того, ночью оккупанты нанесли удары по Днепровщине, Киевщине, Николаевщине и Донеччине

"Наши спасатели, медики, другие экстренные и специальные службы - все реагируют, все помогают. Спасибо каждому и каждому, кто спасает людей и восстанавливает условия для жизни в городах и селах Украины. Благодарность каждому из наших партнеров, кто помогает защищать Украину. Каждый оборонный пакет имеет значение, все системы ПВО, достаточное количество ракет для ПВО, достаточное количество ракет помогает."

Как сообщалось, ночью армия РФ ударила баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА. Уничтожены 26 воздушных целей.

Дата публикации 08:49, 17.04.25 Количество просмотров 48 Жители Днепра рассказали о пережитой атаке