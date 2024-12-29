Зеленский отреагировал на ужасную авиакатастрофу в Южной Корее. Каждая потерянная жизнь – это неизмеримая трагедия.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

"От имени украинского народа и от себя лично я выражаю искренние соболезнования семьям погибших, народу Кореи и исполняющему обязанности президента Чхве Санг Моку. Мы разделяем вашу скорбь и поддерживаем корейский народ в это скорбное время", — отметил украинский лидер.

Напомним, в Южной Корее произошла жуткая авиакатастрофа. Пассажирский самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с изгородью в аэропорту. На борту находились около 175 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате авиатрощи погибли по меньшей мере 120 человек. Двум людям, к счастью, выжить.

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