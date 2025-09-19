Зеленский отреагировал на вторжение российских МиГ-31 в Эстонию: что заявил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии «недопустимым» и «системной российской кампанией против Европы, НАТО, против Запада».

Об этом он написал в соцсетях.

«Русские истребители снова нарушили воздушное пространство НАТО — на этот раз в Эстонии. Это недопустимо. Российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии», — отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что эти действия требуют «системного ответа». Он призвал к сильным совместным и индивидуальным действиям, включающим усиление международного давления на Россию. В частности, из-за санкций. Зеленский также отметил, что для роста потерь России в войне необходима мощная украинская армия.

В конце обращения он поблагодарил всех, кто помогает Украине, и призвал Европу, США и страны «Группы семи» действовать решительно.

Напомним, сегодня, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного России для вручения ноты протеста. Глава МИД Маргус Тсахкна назвал этот инцидент «беспрецедентно дерзким». Известно, что три истребителя МиГ-31 летели над Финским заливом и находились там 12 минут.

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осудила вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Она назвала этот инцидент «чрезвычайно опасной провокацией».

Также Эстония обратилась к НАТО с просьбой о консультациях на основании статьи 4 Североатлантического договора после того, как три российских истребителя МиГ-31 нарушили ее воздушное пространство.