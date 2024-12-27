Зеленский отреагировал на введение Штатами санкций против Иванишвили: подробности

Украина применила полный комплект санкций против Иванишвили и ключевых в его мафиозной группе.

Владимир Зеленский отреагировал на введение санкций против Бидзины Иванишвили. Он также выразил благодарность Соединенным Штатам за сильный шаг в поддержку грузинского народа.

Об этом президент Украины сообщил в Telegram.

"Иванишвили является фактическим правителем в Тбилиси сегодня и делает все, чтобы сдать Грузию под контроль Путина. Утрата любой страны в нашем регионе, разрушение демократии для одного народа и распространение преступного российского влияния создают опасность для всего региона, для всех народов", – отметил Зеленский.

Он призвал всех европейских партнеров и всех партнеров в мире применить именно такие санкции против Иванишвили. Для того, чтобы он осознал, какова цена за уничтожение независимости своей страны и унижение грузинского народа.

"Верим, что никакие мафиози не смогут украсть мечту грузинского народа о свободной жизни в семье свободных народов, в европейском сообществе", – подытожил президент.

Напомним, США ввели финансовые санкции против миллиардера, экс-премьера Грузии и основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Согласно решению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), все активы Иванишвили, находящиеся в США или под контролем американских лиц, заблокированы.

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