Зеленский отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения": "Российские террор и шантаж должны проиграть"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение России о выходе из "зернового соглашения" было спланировано еще в прошлом месяце.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 29 октября.

"Сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление – заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу". Но на самом деле это не их сегодняшнее решение. Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре – тогда, когда заблокировала движение судов с нашей продовольствием", – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что РФ намерена вызвать масштабный голод.

"С сентября и по сегодняшний день в зерновом коридоре накопилось уже 176 судов, которые не могут пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ожидают уже более трех недель. Это абсолютно сознательная блокада России. Это абсолютно прозрачное намерение России вернуть угрозу масштабному голоду для Африки, для Азии "От буквально сегодня более 2 миллионов тонн продовольствия стоят в море. Это значит, что для более 7 миллионов потребителей реально ухудшился доступ к продовольствию", — говорит он.

От действий России пострадают многие страны мира, говорит Зеленский.

Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Вьетнам, другие – очень разные страны, из разных частей мира… Но все они все равно могут быть дестабилизированы из-за этого российского решения заблокировать экспорт. Я подчеркиваю, что это решение было принято Россией очевидно в сентябре. Только об этом может свидетельствовать эта очередь с судов с продовольствием в море", – сказал президент.

Зеленский также напомнил, что страна-агрессорка также наносила удары по украинским силам, отвечающим за безопасность коридора.

"Важно также, что минимум дважды в течение времени действия зерновой инициативы Россия наносила удары по нашим Военно-Морским силам. Как раз по тем силам, которые и обеспечивают безопасность зерновому коридору", – заявил он.

Глава государства призвал международное сообщество отреагировать на действия России.

"Сейчас нужна жесткая международная реакция. Как на уровне ООН, так и на других уровнях. В том числе и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20, если она сознательно работает на голод на нескольких континентах? Это нонсенс. России не место в "двадцатке" Все партнеры видят эту искусственную очередь с судов. Видят, что делала Россия для срыва зерновой инициативы. Видят, что даже суда с зерном, которые законтрактованы в рамках Продовольственной программы ООН для беднейших стран, не получают гарантированной возможности прохода. морским маршрутом", – говорит президент.

Зеленский подчеркнул, что мир может остановить Россию, чтобы защитить уязвимые звенья международного общества.

"Россия делает все, чтобы миллионы африканцев, миллионы жителей Ближнего Востока и Южной Азии оказались в условиях искусственного голода или как минимум жесткого ценового кризиса. Но почему это какая-то кучка человек где-то в Кремле может решать, будет ли еда на столах у людей в Египте или в Бангладеш? Что это такое? Мир имеет силу, чтобы защитить людей от этого. Украина была и может быть и в дальнейшем быть одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российские террор и шантаж должны проиграть. Человечество должно победить", – подытожил он.

"Зерновая сделка"

В среду, 29 октября, Минобороны России заявило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов во временно оккупированном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли Черноморского флота РФ.

Заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация ведет переговоры с российскими официальными лицами после этого заявления.

В июле "зерновое соглашение" подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Соглашение называется "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Такое же соглашение с Турцией и ООН подписала и Россия. От турецкой стороны документ подписал министр обороны Хулуси Акар, от РФ – министр обороны Сергей Шойгу.