Зеленский отреагировал на желание Трампа заморозить войну

По словам главы государства, очень важно на постоянной основе общаться с американской стороной и важно разрабатывать предстоящие шаги вместе с европейцами.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию о желании новоизбранного президента США Дональда Трампа заморозить войну.

Об этом президент сказал в начале переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в Киеве, сообщает Телеграм-канал Главы государства.

"Когда мы говорим о замороженном конфликте, я сказал: мы больше, чем кто-либо в мире, хотим окончания войны. И, безусловно, дипломатическое окончание войны принесет большее сохранение жизней. И мы хотим этого", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, на чем акцентировал в Париже во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Трампом. Речь идет о том, что Путин не хочет завершения этой войны, поэтому его нужно заставить.

"Я подчеркнул и президенту Макрону, и президенту Трампу: прежде всего вы увидите – Путин не хочет окончания этой войны. Поэтому его нужно заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Сильная Украина перед любой дипломатией – это сильная на поле боя. Это сильная армия, это пакеты оружия, это дальнобойные системы, безусловно, и "атакамсы", и "таурусы", и "Сторм шедоу", и "скальпы"" - отметил президент.

Также, по его словам, Украина нуждается в гарантиях безопасности.

Ранее Зеленский сказал, что Украина готова рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины до вступления в НАТО.

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