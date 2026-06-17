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- Украина
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Зеленский сообщил о первых результатах саммита G7 для Украины
Зеленский подвел итоги саммита G7 с участием Украины. который прошел во французском Эвиане.
Президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты саммита G7 во Франции. По словам лидера государства, он принес важные результаты для нас.
Об этом Зеленский написал в Telegram.
Как отметил украинский лидер, ключевое достижение — дополнительное усиление украинской ПВО.
«Будут новые шаги по давлению на Россию за войну, давлению ради мира. Партнеры обеспечат поддержку нашей защиты и энергетической устойчивости», — отметил Зеленский.
Важно, что у нас есть общее понимание главных вызовов и конкретных шагов для ответа на них.
«Наше глобальное единство реально уменьшает российскую возможность продолжать эту безумную и преступную агрессию против Украины. Благодарю всех, кто помогает нам!» — заключил президент.
Ранее говорилось, что на саммите G7 во Франции президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским смягчил свою позицию по отношению к Украине и заявил, что Россия должна согласиться на мирное соглашение. В ходе переговоров он признал, что Россия не выигрывает войну и выразил готовность рассмотреть усиление давления на Москву, включая санкции. Встреча с Зеленским стала одним из ключевых событий саммита и, по данным СМИ, состоялась в рамках более широких переговоров лидеров G7 по усилению поддержки Украины и координации дальнейшего давления на Россию.
Зеленский также рассказал, о чем говорил на встрече G7. Основные вопросы: энергетическая помощь, усиление противовоздушной обороны, дополнительные ракеты для систем Patriot и наращивание производства.