Зеленский сообщил о первых результатах саммита G7 для Украины

Зеленский и участники саммита G7

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Президент Украины Владимир Зеленский оценил результаты саммита G7 во Франции. По словам лидера государства, он принес важные результаты для нас.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Как отметил украинский лидер, ключевое достижение — дополнительное усиление украинской ПВО.

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«Будут новые шаги по давлению на Россию за войну, давлению ради мира. Партнеры обеспечат поддержку нашей защиты и энергетической устойчивости», — отметил Зеленский.

Важно, что у нас есть общее понимание главных вызовов и конкретных шагов для ответа на них.

«Наше глобальное единство реально уменьшает российскую возможность продолжать эту безумную и преступную агрессию против Украины. Благодарю всех, кто помогает нам!» — заключил президент.

Ранее говорилось, что на саммите G7 во Франции президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским смягчил свою позицию по отношению к Украине и заявил, что Россия должна согласиться на мирное соглашение. В ходе переговоров он признал, что Россия не выигрывает войну и выразил готовность рассмотреть усиление давления на Москву, включая санкции. Встреча с Зеленским стала одним из ключевых событий саммита и, по данным СМИ, состоялась в рамках более широких переговоров лидеров G7 по усилению поддержки Украины и координации дальнейшего давления на Россию.

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Зеленский также рассказал, о чем говорил на встрече G7. Основные вопросы: энергетическая помощь, усиление противовоздушной обороны, дополнительные ракеты для систем Patriot и наращивание производства.

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