Зеленский оценил сигналы РФ по переговорам и установлению мира

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Россияне сегодня дают негативные сигналы по поводу встреч и дальнейшего развития событий. Они будут реагировать только на сильное давление.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Очень хороший разговор — как всегда, координируем наши позиции ради более значимых результатов», — акцентировал Зеленский.

Он подчеркнул, что команды активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины, все привлечены: европейцы, американцы, другие партнеры в коалиции желающих.

«Военные командующие, министры обороны, советники по безопасности — на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Пора организовывать и формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки», — отмечает Зеленский.

Как добавляет президент Украины, важное направление – отношения с Соединенными Штатами, максимальная содержательность в этих отношениях.

«Сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы по поводу встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются. Каждый день новые жертвы. Россияне будут учитывать только сильное давление в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны России – шаги к реальной дипломатии», – отметил Зеленский.

Напомним, на этой неделе запланированы контакты Украины с государствами, которые могут стать местом проведения переговоров с россиянами — Турцией, странами Европы и Персидского залива.

«С нашей стороны все будет максимально готово, чтобы войну окончить. Важно, чтобы партнеры подтвердили это. И дальше все будет зависеть исключительно от воли лидеров мира, прежде всего от США», — подчеркнул президент.

Зеленский акцентировал: чтобы давить на Россию, нужны новые шаги, давление, санкции и тарифы. И все это нужно подготовить, чтобы эффективно использовать во время встреч. Впрочем, РФ сигнализирует лишь о том, что собирается и дальше уклоняться от реальных переговоров для установления мира.