Зеленский оценил ситуацию на фронте и назвал потери армии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте остается сложной, однако находится под контролем украинских сил обороны. По его словам, украинская сторона не видит преимущества российской армии или неожиданных изменений на поле боя. В то же время, Россия усиливает атаки на гражданскую инфраструктуру, энергетические объекты и железную дорогу.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 3 ноября.

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Зеленский отметил, что украинские военные продолжают сдерживать российское наступление, несмотря на потери и численное преимущество противника на отдельных направлениях.

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По словам президента, Россия решила увеличить количество военных, вовлеченных в наступательные действия, после успешных украинских операций в этом году. Однако, по мнению Зеленского, это наступление было недостаточно подготовлено, что привело к значительным потерям русской армии.

«Они увеличили количество своего личного состава, участвовавшего в таком наступлении. Неподготовленному, с нашей точки зрения», — сказал президент.

Он также признал, что российские войска имеют преимущество в некоторых направлениях по количеству личного состава и беспилотников. В то же время, Зеленский отметил эффективность украинских военных, которые благодаря технологическим решениям противодействуют противнику.

54 тысячи потерь россиян и новые атаки по инфраструктуре

Президент заявил, что потери российской армии достигли 54 тысяч человек. Он назвал этот показатель рекордным и поблагодарил украинских защитников за результаты на фронте.

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В то же время Зеленский обратил внимание на более сложную ситуацию в воздухе. По его словам, Россия, не добившись желаемых результатов на поле боя, сосредоточилась на ударах по гражданскому населению и критической инфраструктуре.

"Здесь Россия не смогла на фронте, ну решила максимально нанести нам впечатление и убивать людей среди гражданского населения по энергетической инфраструктуре, по всему, по железнодорожной инфраструктуре и тому подобное", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону, чтобы лучше защищать гражданские и объекты инфраструктуры от российских атак.

Ранее президент Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров с руководством Германии. Он рассказал, какие вопросы станут ключевыми и на какую поддержку рассчитывает Украина.

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