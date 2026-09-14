Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины: что известно

Руслан Кравченко

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Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

Об этом говорится в президентском указе № 905/2026, опубликованном 14 сентября.

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Согласно документу, Зеленский постановил отстранить Кравченко от исполнения обязанностей главы Офиса Генпрокурора. Других подробностей в тексте указа нет.

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Руслан Кравченко — последние новости

Напомним, ранее Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с должности. Он назвал это политическим решением и попросил Верховную Раду принять его увольнение.

Известно, что комитет ВР единогласно поддержал представление об отставке генпрокурора

Также утром 14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу.

В то же время в Сети появилась информация, что глава Офиса генпрокурора уехал за границу. Впоследствии сам Кравченко подтвердил, что покинул пределы страны, потому что уехал в командировку.

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Ранее мы писали, что 4 сентября стало известно о следственных действиях НАБУ и САП в отношении представителей Офиса генерального прокурора. В частности, сообщалось об обысках у Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

В свою очередь Руслан Кравченко категорически отрицал свою причастность к противоправной деятельности и анонсировал жесткие кадровые и проверочные мероприятия в Офисе Генерального прокурора.

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