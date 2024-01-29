Зеленский ответ, будет ли Украина возвращать мужчин из-за границы: "Этот вопрос в справедливости"

Зеленский отмечает, что не все военнообязанные, которые вернутся в Украину, обязательно должны воевать.

Глава государства Владимир Зеленский считает, что военнообязанные, которые в первые дни войны уехали за границу, должны вернуться и, если не воевать, то платить налоги.

Такое мнение президент высказал в интервью немецкому телеканалу ARD. Также читайте "Абсолютно неправильно": Зеленский осудил "охоту" на военнообязанных на улице "Разные люди выезжали по разным причинам. В первые дни войны были открыты все границы. Была война, люди спасали своих детей, все это совершенно понимают. Люди уезжали в разные страны мира, кто-то оставался здесь, это был выбор каждого человека. Мы бы хотели, чтобы люди, выехавшие вне закона Украины, мобилизационного возраста, были в Украине. Вопрос не в том, что они все должны быть на фронте — у нас большая армия", — сказал он.

По мнению президента, это "вопрос в справедливости". Выехавшие должны платить налоги в Украине, чтобы поддерживать Вооруженные силы.

"Есть люди, которые уехали и не вернулись на свою работу. Это их право. Но если они граждане Украины, они должны платить налоги, желательно в Украине. Потому что эти деньги мы потом отдаем нашим солдатам, которые нас защищают. Конечно, было бы желательно, если бы такую поддержку получали в Украине. Это было бы правильное решение", – считает Зеленский.

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