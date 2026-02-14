Зеленский ответил, боится ли, что его отравят

Зеленский откровенно ответил на вопрос о страхе отравления / © Associated Press

На Мюнхенской конференции по безопасности во время разговора с журналистами президента Владимира Зеленского спросили, не опасается ли он, что россияне отравят его так же, как оппозиционера Алексея Навального.

«Вы боитесь, что вас отравят?» — спросила Зеленского журналистка Sky News.

«Я не знаю, что будет завтра. Мы должны бороться каждый день. Каждый день — это новая жизнь. Наша (Украины — Ред.) единственная цель — выжить. Я не думаю о себе, потому что мы потеряли много людей. Я один из многих воюющих людей в Украине», — сказал глава государства.

Президент предположил, что именно путинский режим отравил Навального, но что именно Путин использовал для этого убийства, Зеленский не знает. Он добавил, что пытается не думать об угрозе отравления.

«Я не могу думать о Путине, о его яде и токсинах, которые он имел или имел. Я не могу думать об этом, потому что тогда я буду думать только об этом. Но у меня на это не хватает времени», — заявил глава государства.

Президент напомнил, что россияне атакуют Украину сотнями дронов и ракет.

«И в чем разница между ними и токсинами или ядовитыми веществами?» — риторически спросил он.

Ранее Великобритания, Швеция, Германия, Франция и Нидерланды заявили, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был убит с помощью токсина эпибатидина из южноамериканской лягушки.

Напомним, 16 февраля 2024 года российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в исправительной колонии.