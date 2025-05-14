Зеленский ответил, боится ли за свою жизнь во время визита в Турцию

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию 15 мая. Он рассказал, не боится ли за свою жизнь и гарантируют ли вам безопасность.

Об этом сказал президент Украины в интервью для телемарафона и зарубежных печатных СМИ, которое эксклюзивно есть у ТСН.ua.

«Ну вообще-то я надеюсь, что моя безопасность кто-то переживает. Я лично не должен бояться вообще-то и не боюсь за свою жизнь», — высказался он.

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Что известно о визите Зеленского в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что летит в Турцию, а именно в Анкару. Там 15 мая у украинского лидера запланирована встреча с президентом государства Реджепом Эрдоганом.

Недавно в СМИ появилась информация, что Зеленский якобы уже вылетел в Турцию, но затем эту информацию опровергли.

По состоянию на сегодняшний день посольство Украины в Турции не делало заявления о том, что президент Владимир Зеленский отправился в Анкару.