Зеленский ответил, будет ли Россия присутствовать на втором Саммите мира

Страны мира полагают, что присутствие РФ на Саммите мира может стать шансом для прекращения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многие страны хотят видеть представителей Российской Федерации на втором Саммите мира.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции 27 августа.

"Что касается представителей Российской Федерации на втором Саммите мира, — это желание всех стран. Они хотят, они считают, что таким образом может быть шанс окончания войны", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что организовать первый Саммит мира без участия России было непростой задачей, но Украина смогла собрать большое количество стран и международных институций. На первом Саммите присутствовало более ста стран и организаций, что стало важным достижением в контексте международной поддержки Украины.

"Собрать страны без представителей России непросто. Но, тем не менее, мы собрали большое количество стран и институтов — больше ста. Я считаю, что это было очень важно и успешно", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что Украина готовится к следующему саммиту мира и будет работать над подготовкой всех необходимых пунктов для проведения встречи. Он подчеркнул, что если представители России захотят принять участие во втором Саммите, их участие будет одобрено. Это, по словам Зеленского, важно для сохранения поддержки со стороны других стран, которые могут считать участие России необходимым условием начала мирных переговоров.

"Представители России, если они будут хотеть присутствовать на втором Саммите, — они будут присутствовать. Иначе мы можем потерять на втором Саммите большое количество стран," — добавил он.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее рассказал, что второй саммит мира состоится только тогда, когда будет готов общий план реализации каждого из 10 пунктов украинской Формулы мира. На нем возможно присутствие представителя России, которому будет вручен этот план в присутствии поддерживающих его стран.

В то же время заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что РФ не будет участвовать в новом Саммите мира из-за "ультимативной" риторики этого мероприятия, которая якобы игнорирует "другие инициативы разрешения российско-украинского конфликта".

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