Зеленский ответил, будет ли Украина продолжать транзит российского газа

Украина не будет продолжать транзит российского газа. В частности, потому, что это предоставит дополнительные миллиарды для России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на заседании Европейского совета.

"Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности дополнительных миллиардов зарабатывать на нашей крови", — заявил глава государства.

Он отметил, что любая страна, которая получает что-нибудь дешевое от России, рискует стать зависимой от нее. Зеленский также рассказал детали разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Я ему четко объяснил: если это будет газ, не из России, а из другой страны, мы не хотим играть, когда это будет другая страна, а она получает от России газ, а потом транзитирует свой газ. Это то же самое, что продолжать зарабатывать на этой войне и передавать деньги России. И если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги в Россию до окончания войны - можно думать. Для нас это важный момент", — отметил президент Украины.

Он также обратил внимание, что Украина гораздо больше теряет из-за российской агрессии, в частности из-за захвата Россией атомной станции.

"Кстати, когда сегодня Словакия поднимала этот вопрос и говорила, что она может терять какие-то деньги. Украина гораздо больше теряет - гораздо больше. Хотя, если честно, во время войны даже стыдно говорить о каких-то деньгах, потому что Украина теряет людей. Но если мы хотим говорить прагматично совсем, то Украина гораздо больше теряет на энергетике из-за этой войны. Из-за того, что Россия захватила атомную станцию - шесть мегаватт. У нас было достаточно этого, а сегодня у нас большой дефицит", — добавил Зеленский.

Напомним, Украина и Польша планируют создать Восточно-Европейский газовый хаб, чтобы обеспечить регион газом по альтернативным российским направлениям.

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