Зеленский ответил, действительно ли война затянется на годы

Он подчеркнул, что сроки завершения войны зависят, прежде всего, от самих украинцев, их сплоченности и духа.

Сегодня, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проводит большую пресс-конференцию по итогам 2023 года.

Президента спросили, что он думает о публикациях в западных СМИ и высказывания некоторых украинских военных деятелей о том, что война с РФ затянется на годы.

"Завершится ли в 2024 году война? Я думаю, никто не знает ответа. Даже те уважаемые люди, наши командиры или западные партнеры – они не знают. Когда они говорят, что война на много лет, они не знают. Это мнения. Мнения очень часто отличаются от реальности", – сказал глава государства.

"Киев за три дня" не удался

Президент вспомнил о прогнозах западных СМИ накануне большого вторжения, что россияне захватят Киев за три дня. Он подчеркнул, что сроки завершения войны зависят, прежде всего, от самих украинцев, их сплоченности и духа.

"Это тоже были мнения. Я хочу быть корректным. Война, победа, поражение, стагнация – зависят от многих решений, многих рисков, многих направлений, но в основном от нас с вами. Если не потеряем нашу устойчивость, то завершим войну раньше. Если не потеряем наш дух, можно жить со скепсисом, но можно и страну "про..." А я к такому не готов. И я знаю, что таких, как я очень много, миллионы. Мы не готовы отдать нашу страну. Если мы это сохраним – я уверен, мы сможем приблизить эту победу", – добавил глава государства.

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