Зеленский ответил, думал ли он, что выживет, когда Россия пошла в наступление на Украину

Президент поделился мыслями, которые у него возникали после того, как Россия год назад массированно напала на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, думал ли он, что выживет, когда в Украине началась полномасштабная война.

Ответ на этот вопрос украинский лидер дал в интервью BBC.

"Я не думал об этом. Я просто думал, что будет со всем, если так произойдет. А что будет с моей семьей? А что будет со страной? Ну уверен, страна – крепкая, она выдержит, наверное и без меня, потому что есть люди, а люди – клад. А моя семья…Наверно, им без меня будет сложнее", — сказал Зеленский.

Напомним, к годовщине полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский обратился к нации и констатировал, что это был сверхтяжелый для страны год слез и болей. Глава государства заявил, что "мы сделаем все, чтобы в этом году одержать победу".

Министр обороны Алексей Резников в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину заявил, что сейчас идет работа над подготовкой контрнаступления украинских военных, в то же время наша страна вступает в новый период войны, задача которого — победа.

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