Зеленский ответил, есть ли сейчас угроза наступления для Сум со стороны России

По словам президента, наблюдаются перемены в общей ситуации в войне.

На сегодняшний день угроза наступления российских войск на город Сумы не наблюдается.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

По его словам, украинские военные смогли устранить российскую угрозу.

"Благодаря нашим действиям сейчас нет никакой угрозы, что Россия приступит к новой офензиве на нашу территорию против города Сумы, как это было в мае, когда Путин начал наступление против нашего города Харькова ", — сказал глава государства.

Президент добавил, что также наблюдаются изменения в общей ситуации в войне.

Кроме того, Зеленский озвучил потери РФ за месяц наступления ВСУ в Курской области.

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