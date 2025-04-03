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- Украина
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Зеленский ответил, готова ли Украина сократить армию после войны
Зеленский также отметил, что Украина должна получить именно те гарантии безопасности, которые будут отвечать реальным потребностям.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на сокращение собственной армии после завершения войны, а также не признает оккупацию своих территорий.
В ходе встречи с руководителями территориальных общин Черниговщины глава государства подчеркнул:
"Для нас приоритет - сильная армия. Это красная линия - никаких уменьшений в количестве военных. Честно говоря, мы будем делать все, чтобы армия оставалась по крайней мере в нынешнем составе - втрое больше, чем в начале полномасштабной войны. Возможные изменения - это только модернизация, усиление, доукомплектование".
Зеленский также подчеркнул, что Украина должна получить именно те гарантии безопасности, которые будут отвечать реальным потребностям. Вопрос вступления в НАТО и других союзов безопасности остается актуальным.
Кроме того, среди будущих гарантий безопасности президент назвал и экономические инструменты, которые, в частности, должны помочь в восстановлении пострадавших регионов Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели или месяцы может появиться реальная возможность заставить Россию согласиться на прекращение огня.