Зеленский ответил, готова ли Украина сократить армию после войны

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на сокращение собственной армии после завершения войны, а также не признает оккупацию своих территорий.

В ходе встречи с руководителями территориальных общин Черниговщины глава государства подчеркнул:

"Для нас приоритет - сильная армия. Это красная линия - никаких уменьшений в количестве военных. Честно говоря, мы будем делать все, чтобы армия оставалась по крайней мере в нынешнем составе - втрое больше, чем в начале полномасштабной войны. Возможные изменения - это только модернизация, усиление, доукомплектование".

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Зеленский также подчеркнул, что Украина должна получить именно те гарантии безопасности, которые будут отвечать реальным потребностям. Вопрос вступления в НАТО и других союзов безопасности остается актуальным.

Кроме того, среди будущих гарантий безопасности президент назвал и экономические инструменты, которые, в частности, должны помочь в восстановлении пострадавших регионов Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели или месяцы может появиться реальная возможность заставить Россию согласиться на прекращение огня.