Зеленский ответил, готовы ли США развернуть войска в Украине

Президент Украины подтвердил переговоры о привлечении войск США в охрану линий разграничения.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность размещения войск США на линии разграничения. По его словам, Украина заинтересована в таком шаге, поскольку это стало бы мощным элементом гарантий безопасности.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

Владимир Зеленский подчеркнул, что этот вопрос является предметом переговоров как с президентом США Дональдом Трампом, так и с представителями коалиции желающих. В то же время он заметил, что окончательное слово — за Вашингтоном.

Это может подтвердить только президент Соединенных Штатов Америки. Это войска США, и поэтому Америка принимает такие решения. Конечно, мы это проговариваем. Мы бы этого хотели. Это была бы сильная позиция в гарантиях безопасности», — отметил Зеленский.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о существенных сдвигах в переговорах по завершению войны в Украине. По его словам, США впервые официально задекларировали готовность участвовать в обеспечении безопасности Украины после достижения мира, что предполагает даже присутствие американского контингента на линиях разграничения.

