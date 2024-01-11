Зеленский ответил, когда может окончиться война и от чего это зависит

Президент призвал всех наших продолжать слаженно, эффективно и с максимальными усилиями работать над победой над Россией.

Президент Владимир Зеленский ответил, может ли война с Россией завершиться в этом году и от чего это зависит.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Может ли закончиться война в этом году или когда она закончится – это действительно зависит от многих вещей. Чтобы не уставала украинская крепость, для этого эту крепость и мораль надо поддерживать и это очень важно. Она поддерживается не только оружием, не только финансами, она поддерживается и политически", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в первую очередь речь идет о переговорах о вступлении в Европейский союз.

"Поэтому конец этой войны, восстановление наших территорий, справедливый мир — это все зависит от единства всех нас", — подытожил президент Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Что нужно для победы Украины? Пресс-конференция Зеленского и президента Латвии