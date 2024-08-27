Зеленский ответил, когда в Украине назначат министров на вакантные должности

Президент пообещал, что вопрос о вакантных должностях министров будет решен в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в ближайшее время в Украине решат проблему, что ряд министерств возглавляют исполняющие обязанности.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 27 августа.

"Что касается правительства, мы в диалоге с премьер-министром. У нас много есть исполняющих обязанности (министров — ред.), нам нужно прежде всего решить этот вопрос... Мы сфокусированы на этом. Мы считаем, что все институции должны иметь министра, председателя своего направления. И этот вопрос просто нужно закрыть – не может один человек закрывать многие другие вопросы, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы уже сконцентрируемся на этом вопросе и сможем в Верховной Раде все это проголосовать", – сказал президент.

Он добавил, что это "связано с теми или иными изменениями".

"Все эти изменения вы увидите. Дайте немного времени", – отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил, готов ли обменять территории на соглашение о мире с РФ.

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