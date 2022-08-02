Зеленский ответил на петицию о запрете раздачи повесток на блокпостах и улицах

Президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.
Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию по поводу запрета выдавать людям повестки на блокпостах и улицах.
Об этом говорится в ответе на петицию.
Отметим, что электронная петиция о запрещении выдачи повесток на блокпостах, улицах и АЗС появилась на сайте официального интернет-представительства президента Украины 29 июня. Ее поддержали 26 тысяч 740 человек.
Зеленский напомнил, что в соответствии со статьей 65 Конституции Украины, защита Отечества является обязанностью граждан Украины. По его словам, порядок оповещения военнообязанных об их призыве на военную службу во время мобилизации и вручения повесток регулируются соответствующими актами правительства, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.
"Учитывая изложенное, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе", — отметил президент.
Напомним, в МВД заявили, что нарушителей комендантского часа будут "брать на карандаш" военкоматы.
Ранее юристы разъяснили, в каких случаях законно отказаться от повестки.
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