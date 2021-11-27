Зеленский ответил на петицию об ограничении въезда для россиян

Зеленский ответил на петицию об ограничении въезда для россиян

Инициатор петиции – активист Сергей Стерненко.

Президен Владимир Зеленский ответил на петицию по поводу запрета въезда россиянам или введения визового режима с государством-агрессором.

Ответ был обнародован на сайте Офиса президента.

Следует отметить, что инициатор петиции – активист Сергей Стерненко. Его петиция собрала 25 тысяч подписей. Именно поэтому его должен рассмотреть президент.

Он заявил, что подобная петиция вполне оправдана на фоне российской агрессии. Впрочем, введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Российской Федерацией "нуждается в тщательном изучении и анализе всех возможных сценариев развития".

Также Зеленский отметил, что еще шесть лет назад Украина в одностороннем порядке упразднила возможность въезда граждан РФ на основании паспорта гражданина или свидетельства о рождении. Кроме того, с 1 января 2018 года была введена фиксация биометрических данных иностранцев.

Президент передал текст петиции премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову с просьбой проанализировать соответствие нынешнего режима въезда в Украину россиян потребностям обеспечения безопасности Украины и защиты национальных интересов.

Как сообщалось, президент Зеленский ответил на петицию о полном запрете на выступления российских артистов в Украине — пока Крым не вернется на территорию страны и не будет контроля на восточных границах. Автором петиции, набравшей необходимые 25 тыс. подписей, стал телеведущий и общественный деятель Игорь Кондратюк.

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