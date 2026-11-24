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- Украина
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Зеленский ответил на предложение Лукашенко лететь в Москву: что предложил взамен (обновлено)
Владимир Зеленский вскрыл, где готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Александра Лукашенко вместе отправиться в российскую столицу для переговоров. Глава государства назвал подобные заявления несерьезными.
Об этом Владимир Зеленский рассказал после общения со СМИ вместе с Петером Мадяром, передает корреспондент ТСН.
Комментируя слова самопровозглашенного президента Беларуси, президент отметил, что площадкой для переговоров может стать украинская столица.
«Ну он (Лукашенко — ред.) может взять Путина и прилететь с Путиным вместе тогда в Киев. И тогда точно мы гарантируем им безопасный прием. Собственно, это переговоры», — заявил Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что встреча в Москве во время войны невозможна, а подобные высказывания со стороны Минска никоим образом не способствуют достижению мира.
«Это ведь не серьезная история. Это ведь не серьезные вещи. Зачем Лукашенко предлагает несерьезные вещи? Мы находимся в войне. Мы не можем встречаться в Москве. Мы можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Когда кто-то так говорит — это просто несерьезный разговор. То есть, человек не приближает нас к окончанию войны», — добавил Зеленский.
Зеленский добавил, что во время войны главным приоритетом для Украины является защита детей, тогда как несерьезное отношение отдельных политиков к большому количеству погибших он считает проблемой.
По его словам, некоторые лидеры позволяют себе шутить на тему потерь в войне, хотя должны были бы серьезно относиться к погибшим — в том числе и к российским военным, если декларируют уважение к ним.
«Он предлагает меня взять, я ему что, чемодан или что? Взять меня на самолет и полететь. Ну, в Москву. Для чего?» — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил себя как «гарант безопасности» для Владимира Зеленского. Он заявил, что готов вместе с Зеленским лететь в Москву на переговоры с российским диктатором Путиным об окончании войны.
К слову, ранее Владимир Зеленский заявлял об отказе Путина от всех предложений перемирия.