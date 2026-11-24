Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Александра Лукашенко вместе отправиться в российскую столицу для переговоров. Глава государства назвал подобные заявления несерьезными.

Об этом Владимир Зеленский рассказал после общения со СМИ вместе с Петером Мадяром, передает корреспондент ТСН.

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Комментируя слова самопровозглашенного президента Беларуси, президент отметил, что площадкой для переговоров может стать украинская столица.

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«Ну он (Лукашенко — ред.) может взять Путина и прилететь с Путиным вместе тогда в Киев. И тогда точно мы гарантируем им безопасный прием. Собственно, это переговоры», — заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что встреча в Москве во время войны невозможна, а подобные высказывания со стороны Минска никоим образом не способствуют достижению мира.

«Это ведь не серьезная история. Это ведь не серьезные вещи. Зачем Лукашенко предлагает несерьезные вещи? Мы находимся в войне. Мы не можем встречаться в Москве. Мы можем встречаться в Киеве. Мы все это прекрасно понимаем. Когда кто-то так говорит — это просто несерьезный разговор. То есть, человек не приближает нас к окончанию войны», — добавил Зеленский.

Зеленский добавил, что во время войны главным приоритетом для Украины является защита детей, тогда как несерьезное отношение отдельных политиков к большому количеству погибших он считает проблемой.

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По его словам, некоторые лидеры позволяют себе шутить на тему потерь в войне, хотя должны были бы серьезно относиться к погибшим — в том числе и к российским военным, если декларируют уважение к ним.

«Он предлагает меня взять, я ему что, чемодан или что? Взять меня на самолет и полететь. Ну, в Москву. Для чего?» — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил себя как «гарант безопасности» для Владимира Зеленского. Он заявил, что готов вместе с Зеленским лететь в Москву на переговоры с российским диктатором Путиным об окончании войны.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявлял об отказе Путина от всех предложений перемирия.

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