Зеленский ответил на слова Трампа: "Диктатором мы точно не будем"

Он подчеркнул, что Украина остается демократическим государством, а его власть законна.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Дональда Трампа, отметив, что не видит смысла обижаться на такие высказывания.

Об этом онсказал во время пресс-конференции.

"Я бы не назвал эти слова в мой адрес от президента Трампа комплиментами, мягко говоря. Но зачем обижаться? Обижаются слово "диктатор" те, кто им является", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина остается демократическим государством, а его власть законна.

"Законно избранный президент – не тот, кто пришел к власти силой. 73%. Кстати, приходивших одновременно парламентариев также никто не назначал – их избрал народ Украины. После окончания военного положения будут выборы, и люди сделают свой выбор", — пояснил он.

Зеленский также подчеркнул, что не планирует задерживаться у власти надолго, но и не позволит Путину контролировать украинские территории.

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"Десятилетие во власти я не собираюсь быть. Но и Путину быть у власти над территориями Украины не дадим. Вот и все. Поэтому и боремся", — добавил президент.

Он также отметил, что его больше волнует мнение украинцев, чем высказывания иностранных лидеров.

"Для меня, честно, важно, что обо мне думают украинцы. Я думаю, как и для президента Трампа – для него важно, что о нем думают американцы", — подытожил Зеленский.

Напомним, в среду, 19 февраля, президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", поскольку в стране из-за военного положения не состоялись выборы 2024 года.