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- Украина
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Зеленский ответил, называл ли его Трамп своим другом, как Путина
Владимир Зеленский ответил, называл ли его Дональд Трамп своим другом как российского диктатора Путина. Ответ украинского лидера оказался не совсем однозначным.
Президент Украины не смог точно вспомнить, называл ли его Дональд Трамп своим другом. В то же время он добавил, что слышал от американского лидера много разных слов, в том числе и приятных.
Такой ответ президент Украины Владимир Зеленский дал во время общения с представителями СМИ.
Один из присутствующих репортеров поинтересовался у главы государства, называл ли его когда-то своим другом Дональд Трамп.
Реагируя на вопросы журналиста, украинский лидер допустил такую вероятность. Однако признался, что точно не помнит этот момент.
«Я думаю, да. Проблема в том, что я не помню. Он говорил мне много разных слов. И положительных тоже», — сказал Владимир Зеленский.
Напомним, на саммите АТЭС в Китае состоялась неформальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в рамках трехсторонних переговоров с участием Си Цзиньпина. Зайдя в комнату, Трамп указал во главу Кремля и пошутил: «Кто это?», добавив: «Он мой друг». Эксперт по языку тела заметил красноречивые детали, много рассказавшие о поведении политиков.
Кстати, поведение Путина на саммите АТЭС в Китае и его место на общем фото стали поводом для волны шуток в украинских соцсетях. Пользователи Threads превратили конфуз российского диктатора в десятки остроумных мемов и фотолягушек.