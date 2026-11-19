Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины не смог точно вспомнить, называл ли его Дональд Трамп своим другом. В то же время он добавил, что слышал от американского лидера много разных слов, в том числе и приятных.

Такой ответ президент Украины Владимир Зеленский дал во время общения с представителями СМИ.

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Один из присутствующих репортеров поинтересовался у главы государства, называл ли его когда-то своим другом Дональд Трамп.

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Реагируя на вопросы журналиста, украинский лидер допустил такую вероятность. Однако признался, что точно не помнит этот момент.

«Я думаю, да. Проблема в том, что я не помню. Он говорил мне много разных слов. И положительных тоже», — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, на саммите АТЭС в Китае состоялась неформальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в рамках трехсторонних переговоров с участием Си Цзиньпина. Зайдя в комнату, Трамп указал во главу Кремля и пошутил: «Кто это?», добавив: «Он мой друг». Эксперт по языку тела заметил красноречивые детали, много рассказавшие о поведении политиков.

Кстати, поведение Путина на саммите АТЭС в Китае и его место на общем фото стали поводом для волны шуток в украинских соцсетях. Пользователи Threads превратили конфуз российского диктатора в десятки остроумных мемов и фотолягушек.

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