Зеленский ответил, одобрил ли Трамп "Томагавки" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос возможной передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Об этом говорилось в интервью Зеленскому для Fox News

На прямой вопрос журналиста одобрил ли президент США передачу этих ракет, Зеленский ответил, что процесс продолжается и окончательное решение еще не принято.

«Мы работаем над этим. И я жду решения президента. Да, конечно, мы рассчитываем на такие решения, но увидим», — заявил Владимир Зеленский.

Это заявление подтверждает, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами по получению Tomahawk — одной из самых мощных и высокоточных крылатых ракет в мире.

Ранее военные эксперты отмечали, что несмотря на ограниченное количество наземных пусковых установок для Tomahawk в США, украинская сторона может адаптировать эти ракеты под собственные мобильные платформы.