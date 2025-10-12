- Дата публикации
Зеленский ответил, одобрил ли Трамп "Томагавки" для Украины
Президент ответил по поводу Tomahawk и возможной передаче ракет Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос возможной передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.
Об этом говорилось в интервью Зеленскому для Fox News
На прямой вопрос журналиста одобрил ли президент США передачу этих ракет, Зеленский ответил, что процесс продолжается и окончательное решение еще не принято.
«Мы работаем над этим. И я жду решения президента. Да, конечно, мы рассчитываем на такие решения, но увидим», — заявил Владимир Зеленский.
Это заявление подтверждает, что Украина ведет переговоры с Соединенными Штатами по получению Tomahawk — одной из самых мощных и высокоточных крылатых ракет в мире.
Ранее военные эксперты отмечали, что несмотря на ограниченное количество наземных пусковых установок для Tomahawk в США, украинская сторона может адаптировать эти ракеты под собственные мобильные платформы.