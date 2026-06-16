Зеленский ответил, по чему больше всего скучает на посту президента

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что больше всего жалеет из-за нехватки времени на общение со своими детьми.

Об этом говорится в интервью во время саммита G7, передает Clash Report.

На вопрос журналиста о том, скучает ли он по актерской карьере, Зеленский ответил, что его главная тоска связана с ролью отца. Во время разговора президент припомнил, как общался с детьми, когда они были маленькими. На вопрос, что он им чаще всего говорил в тот период, Зеленский ответил коротко: «Я люблю вас».

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На вопрос о том, какие слова он адресует детям сейчас, когда они стали взрослее, Владимир Зеленский ответил: «Я по вам скучаю».

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал диктатора РФ Владимира Путина к переговорам и даже выдвинул дедлайн — до будущей зимы.

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