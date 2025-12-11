Зеленский ответил, почему в Украине не повысили зарплаты военным

Зеленский рассказал, что увеличение выплат для армии возможно только при наличии дополнительных финансовых ресурсов и международной поддержки

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос повышения выплат для военнослужащих, подчеркнув, что это " чрезвычайно сложная задача “.

Об этом шла речь во время встречи президента с представителями СМИ 11 декабря.

«Да, есть соответствующие вопросы по государственному бюджету. Люди на первой линии фронта получают больше денег, мы с вами прекрасно это понимаем», — сказал глава государства.

По его словам, финансирование увеличения выплат зависит от дополнительных ресурсов, которые Украина сможет привлечь.

«Увеличение выплат той или иной части военных зависит, прежде всего, от дополнительного бюджета, который Украина может привлечь. Следует понимать, что сегодня мы боремся за 45-50 миллиардов долларов на следующий год. Они идут на некоторые вещи, не на заработные платы», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что нынешний бюджет страны — это единственная корзина, и средства нужно распределять очень осторожно.

«Суммы, которые сейчас есть в критикующем бюджете, это с учетом, что я найду, как покрыть этот дефицит в 45-50 миллиардов долларов. Это имеющийся бюджет еще предстоит обеспечить. И если нет этих 45-50 миллиардов долларов, то это значит, что ты на имеющуюся зарплату военному будешь находить деньги где-нибудь еще внутри этого бюджета», — ответил Зеленский.

Президент добавил, что любое дополнительное повышение выплат без увеличения бюджета — непростая задача.

«Если вы говорите: давайте еще увеличим, — я только за. Но это плюс еще до этого дефицита. Поэтому это сложнейшая задача, которую не решишь просто опрокидыванием средств», — объяснил Зеленский.

Он заверил, что в следующем году Украина продолжит работу над поиском финансирования вместе с международными партнерами.

«В следующем году будем бороться за соответствующие решения с партнерами», — подытожил президент.

Напомним, накануне украинский президент Зеленский подписал бюджет 2026 без повышения зарплат военным. В целом, на нужды безопасности и обороны направят 2,8 трлн грн. в следующем году.

В государственном бюджете и-2026 получили повышение зарплат и выплат педагоги, медики и социальная сфера. Не забыли парламентарии и о себе, втрое увеличив депутатский фонд. Однако денег на увеличение зарплат военным в государственной казне пока не было выделено.