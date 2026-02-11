Зеленский ответил, поедет ли в Москву на переговоры с Путиным

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности проведения мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на территории государства-агрессора или его союзника — Беларуси. В то же время, Украина остается открытой к диалогу на нейтральных площадках.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы во время общения в чате Офиса Президента.

Владимир Зеленский отметил принципиальную позицию по выбору места для потенциальной встречи. Также президент подчеркнул, что локация для переговоров не может принадлежать стране, развязавшей войну.

«Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне», — отметил Владимир Зеленский.

Президент также объяснил, почему из перечня возможных площадок исключена территория Беларуси. По его словам, это государство является непосредственным союзником РФ, способствовавшим наступлению на Украину в 2022 году. Украинская сторона готова рассматривать другие географические варианты для встречи, в частности при посредничестве западных партнеров или на нейтральной территории.

Мы готовы поддержать предложения США встречаться на любых территориях — Америка, Европа, нейтральные страны. Любые государства, кроме РФ и Беларуси. Беларусь — потому что она является союзником в наступлении на Украину в 2022 году», — резюмировал президент.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы украинская делегация может отправиться в Москву на переговоры лично с диктором. Александр Мережко заявил, что нет смысла отправки украинской делегации в Москву для переговоров непосредственно с «фюрером» Владимиром Путиным ни с дипломатической, ни с политической точки зрения.

Также еще в январе помощник российского диктатора Юрий Ушаков в очередной раз позвал президента Украины Владимира Зеленского в Москву. Он дерзко заверил, что якобы в Кремле не отказывались от контактов украинским лидером. Впрочем, выдвигают свои условия для встречи.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что агрессорка Российская Федерация пока не готова к энергетическому перемирию.